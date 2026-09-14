Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Montagnachmittag gesucht

Um 16:28 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 100,34 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'596 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 100,42 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,19 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 160'835 Kimberly-Clark-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 129,85 USD erreichte der Titel am 13.09.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 22,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2026 auf bis zu 92,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 7,87 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.19 Mrd. USD im Vergleich zu 4.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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