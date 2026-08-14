Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verzeichnet am Freitagabend kaum Ausschläge

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 20:26 Uhr bei 110,59 USD und damit auf dem Niveau des Vortages. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der aktuell bei 7'784 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 111,19 USD aus. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 110,26 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 110,89 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 167'995 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 21.08.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 136,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 18,68 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,04 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,62 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4.19 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 4.16 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Kimberly-Clark-Bilanz für Q3 2026 wird am 27.10.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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