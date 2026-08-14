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14.08.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit roter Tendenz

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit roter Tendenz

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 110,40 USD.

Kimberly-Clark
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Um 16:28 Uhr fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 110,40 USD ab. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'796 Punkten liegt. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 110,40 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 110,89 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 52'600 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 21.08.2025 bei 136,00 USD. Mit einem Zuwachs von 23,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 16,27 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite standen 4.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.16 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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