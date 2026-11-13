Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Abend an Fahrt

Um 20:26 Uhr konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 2,0 Prozent auf 109,35 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'554 Punkten liegt. Das bisherige Tageshoch markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 109,63 USD. Bei 107,66 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 303'910 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 08.07.2026 markierte das Papier bei 116,80 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,81 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 18,29 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,13 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 05.11.2026. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5,37 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,39 Prozent auf 4.13 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.01.2027 gerechnet.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,31 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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