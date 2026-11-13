Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagnachmittag freundlich

Die Aktie legte um 16:28 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 1,2 Prozent auf 108,49 USD zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'506 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 108,51 USD. Bei 107,66 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 89'312 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2026 auf bis zu 116,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 7,66 Prozent. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 14,79 Prozent sinken.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,13 USD je Aktie ausschütten. Kimberly-Clark liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4.13 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um -0,39 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.01.2027 erfolgen.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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