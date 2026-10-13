Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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13.10.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark fällt am Nachmittag
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,6 Prozent auf 97,20 USD.
Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,6 Prozent auf 97,20 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'803 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 97,07 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 99,69 USD. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 144'897 Stück gehandelt.
Bei 123,05 USD markierte der Titel am 31.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 26,59 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 5,15 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite standen 4.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.16 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.
Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,37 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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