Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
13.08.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 1,6 Prozent auf 110,71 USD zu.
Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 110,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 110,89 USD. Bei 110,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 67'033 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Bei 136,00 USD erreichte der Titel am 21.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,84 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.10.2026 gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,45 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude
Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
|
13.08.26
|Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagabend mit Aufschlag (finanzen.ch)
|
13.08.26
|Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Kimberly-Clark stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
24.07.26
|S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Kimberly-Clark legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
17.07.26
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel hätte eine Investition in Kimberly-Clark von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.ch)
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen letztlich stärker -- SMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigten sich mit positiven Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.