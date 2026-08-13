Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark schiebt sich am Donnerstagnachmittag vor

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,6 Prozent auf 110,71 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'813 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 110,89 USD. Bei 110,00 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Zuletzt wechselten via NASDAQ 67'033 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Bei 136,00 USD erreichte der Titel am 21.08.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 22,84 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 16,50 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.10.2026 gerechnet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,45 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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