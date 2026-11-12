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12.11.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagabend billiger
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 107,44 USD.
Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,3 Prozent auf 107,44 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'609 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,26 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 109,46 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 450'809 Kimberly-Clark-Aktien.
Am 08.07.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 116,80 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Kimberly-Clark-Aktie somit 8,01 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,44 USD am 08.04.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 13,96 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,13 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 05.11.2026 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,37 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.13 Mrd. USD – das entspricht einem Minus von -0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden hatten.
Voraussichtlich am 27.01.2027 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,31 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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