Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Um 16:28 Uhr ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 108,70 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'591 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 108,09 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 109,46 USD. Der Tagesumsatz der Kimberly-Clark-Aktie belief sich zuletzt auf 75'868 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 116,80 USD. Dieser Kurs wurde am 08.07.2026 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Kimberly-Clark-Aktie 7,45 Prozent zulegen. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 14,96 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,13 USD belaufen. Am 05.11.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 5,37 USD gegenüber 1,34 USD je Aktie im Vorjahresquartal. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.13 Mrd. USD – eine Minderung von -0,39 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4.15 Mrd. USD eingefahren.

Am 27.01.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,31 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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