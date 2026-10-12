Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 97,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Im Tief verlor die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 96,54 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 97,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 72'576 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,37 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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