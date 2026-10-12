Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
12.10.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verzeichnet am Montagnachmittag Verluste
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte zuletzt im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 97,32 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach unten. In der NASDAQ-Sitzung verlor die Aktie um 16:28 Uhr 0,3 Prozent auf 97,32 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'805 Punkten notiert. Im Tief verlor die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 96,54 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 97,23 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 72'576 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.
Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 26,44 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 5,01 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 USD je Aktie ausschütten. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.
Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,37 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
US-Dividendenaristokraten wie Coca-Cola: Warum sie ihren Königstitel nicht aufgeben
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude
Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude
Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor Start in die Berichtssaison: SMI mit Gewinnen -- DAX mit freundlichem Wochenstart -- US-Börsen uneins -- Börsen in Asien schliessen mit unterschiedlichen Vorzeichen
Am heimischen Aktienmarkt sind zum Wochenstart Gewinne zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt zeigt sich freundlich. Die US-Börsen präsentieren sich am Montag uneinheitlich. An den Börsen in Asien wagten sich Anleger nicht zu weit aus der Deckung.