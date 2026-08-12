Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gewinnt am Mittwochabend

Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,7 Prozent auf 109,31 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'755 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 109,55 USD zu. Den Handelstag beging das Papier bei 107,70 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 208'466 Kimberly-Clark-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 136,00 USD. Dieser Kurs wurde am 21.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von 24,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,44 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 15,43 Prozent wieder erreichen.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 USD. Kimberly-Clark liess sich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 2,00 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie verdient. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4.16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.10.2026 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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