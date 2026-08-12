Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag Verlust reich

Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 108,20 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'751 Punkten notiert. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,50 USD. Bei 107,70 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 56'536 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 21.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 136,00 USD an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 25,69 Prozent wieder erreichen. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 14,57 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 USD. Am 28.04.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2026 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,00 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.16 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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