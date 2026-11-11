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11.11.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Anleger schicken Kimberly-Clark am Abend ins Minus
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 107,94 USD.
Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,5 Prozent auf 107,94 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'625 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 107,46 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 109,02 USD. Bisher wurden via NASDAQ 589'809 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,80 USD) erklomm das Papier am 08.07.2026. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 8,21 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2026 Kursverluste bis auf 92,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 16,77 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,13 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 5,04 USD aus. Kimberly-Clark liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4.13 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von -0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Kimberly-Clark 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 27.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,31 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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