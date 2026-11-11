Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Mittwochnachmittag mit Verlusten

Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 2,4 Prozent auf 108,07 USD abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'582 Punkten steht. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,49 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 109,02 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 189'855 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei einem Wert von 116,80 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.07.2026). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 8,08 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2026 Kursverluste bis auf 92,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,46 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,13 USD belaufen. Die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 05.11.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,37 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von -0,39 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.13 Mrd. USD im Vergleich zu 4.15 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 27.01.2027 veröffentlicht.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,31 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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