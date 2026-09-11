Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark macht am Freitagabend Boden gut

Das Papier von Kimberly-Clark legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,4 Prozent auf 98,91 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'667 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 99,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,09 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 945'398 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 130,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.09.2025). Mit einem Zuwachs von 31,43 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 7,00 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 4.19 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kimberly-Clark einen Umsatz von 4.16 Mrd. USD eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,42 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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