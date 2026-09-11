Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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11.09.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag schwächer
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 97,74 USD abwärts.
Die Kimberly-Clark-Aktie notierte im NASDAQ-Handel um 16:28 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 97,74 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'671 Punkten liegt. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 97,44 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 99,09 USD. Zuletzt wechselten 252'496 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Der Anteilsschein kletterte am 12.09.2025 auf bis zu 130,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 33,01 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 92,44 USD am 08.04.2026. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 5,42 Prozent sinken.
Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 5,15 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Kimberly-Clark 5,04 USD aus. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Umsatzseitig wurden 4.19 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umgesetzt.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,42 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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