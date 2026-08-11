Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Abend um Nulllinie

Die Kimberly-Clark-Aktie zeigte sich um 20:26 Uhr stabil und notierte im NASDAQ-Handel bei 107,99 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'727 Punkten steht. Bei 108,64 USD erreichte die Kimberly-Clark-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 107,30 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 107,42 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 303'317 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 136,33 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 26,24 Prozent wieder erreichen. Am 08.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD. Derzeit notiert die Kimberly-Clark-Aktie damit 16,82 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Am 28.04.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 2,00 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.16 Mrd. USD umgesetzt worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.10.2026 terminiert.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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