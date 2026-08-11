Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
11.08.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit Verlusten
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Kimberly-Clark-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 107,59 USD abwärts.
Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 107,59 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'757 Punkten steht. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 107,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 80'480 Kimberly-Clark-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 136,33 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. 26,71 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 16,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Am 28.04.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,00 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 4.16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.
Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,45 USD je Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude
Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
|
20:27
|Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Abend um Nulllinie (finanzen.ch)
|
16:29
|Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit Verlusten (finanzen.ch)
|
07.08.26
|S&P 500-Papier Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
03.08.26
|Ausblick: Kimberly-Clark stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
31.07.26
|S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Kimberly-Clark von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
|
24.07.26
|S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: So viel Verlust hätte ein Kimberly-Clark-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
20.07.26
|Erste Schätzungen: Kimberly-Clark legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schliessen leichter -- SMI nach neuem Rekord letztlich schwächer -- DAX beendet Handel nach Allzeithoch fester -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am zweiten Handelstag der Woche unentschlossen. Der deutsche Aktienmarkt verbuchte unterdessen Gewinne. An der Wall Street waren rote Vorzeichen zu sehen. In Fernost zeigten sich daneben Verluste.