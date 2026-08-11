Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 107,59 USD abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'757 Punkten steht. In der Spitze fiel die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,38 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 107,42 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 80'480 Kimberly-Clark-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 136,33 USD. Dieser Kurs wurde am 12.08.2025 erreicht. 26,71 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 16,39 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Am 28.04.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS lag bei 2,00 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 4.16 Mrd. USD – das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie

Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition

S&P 500-Titel Kimberly-Clark-Aktie: Mit dieser Dividende bereitet Kimberly-Clark Anlegern eine Freude

Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen