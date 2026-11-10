Kimberly-Clark Aktie News: Anleger trennen sich am Abend vermehrt von Kimberly-Clark

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 111,62 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'507 Punkten realisiert. Die Kimberly-Clark-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 109,88 USD ab. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 111,80 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 521'245 Stück.

Am 08.07.2026 erreichte der Anteilsschein mit 116,80 USD ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 4,65 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 17,18 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,13 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 5,04 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kimberly-Clark liess sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,37 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von -0,39 Prozent auf 4.13 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 vorlegen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,31 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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