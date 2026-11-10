Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Nachmittag südwärts

Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,8 Prozent auf 109,95 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'521 Punkten realisiert. Die Abwärtsbewegung der Kimberly-Clark-Aktie ging bis auf 109,88 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 111,80 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 105'516 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 08.07.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 116,80 USD an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,23 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 15,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,13 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 5,04 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 05.11.2026 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,37 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,34 USD je Aktie erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -0,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.13 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 vorlegen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,31 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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