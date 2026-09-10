Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark gibt am Donnerstagabend ab

Die Kimberly-Clark-Aktie rutschte in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr um 0,2 Prozent auf 98,49 USD ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'590 Punkten steht. Das bisherige Tagestief markierte Kimberly-Clark-Aktie bei 98,47 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,54 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 922'295 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (130,78 USD) erklomm das Papier am 11.09.2025. 32,79 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Mit einem Kursverlust von 6,14 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 USD belaufen. Kimberly-Clark liess sich am 04.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 präsentieren.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,45 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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