Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark macht am Nachmittag Boden gut

Um 16:28 Uhr stieg die Kimberly-Clark-Aktie. In der NASDAQ-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 98,94 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'603 Punkten steht. In der Spitze gewann die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 99,31 USD. Bei 98,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 153'773 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 11.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 130,78 USD. Gewinne von 32,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 6,57 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Am 04.08.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 27.10.2026 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 7,45 USD fest.

Redaktion finanzen.ch

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