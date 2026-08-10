Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Montagabend Verlust reich

Um 20:26 Uhr rutschte die Kimberly-Clark-Aktie in der NASDAQ-Sitzung um 0,9 Prozent auf 108,67 USD ab. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'749 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 107,30 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,37 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 356'175 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 09.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,29 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 20,85 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 14,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2025 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Kimberly-Clark veröffentlichte am 28.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 2,00 USD. Im Vorjahresviertel hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,00 Prozent zurück. Hier wurden 4.16 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Kimberly-Clark einen Gewinn von 7,45 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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