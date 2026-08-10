Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit Verlusten

Die Kimberly-Clark-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 2,0 Prozent auf 107,54 USD abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im S&P 500, der zurzeit bei 7'765 Punkten liegt. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 107,30 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 108,37 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 109'548 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Am 09.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 137,29 USD. Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 21,67 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 08.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 14,04 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 5,04 USD an Kimberly-Clark-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Am 28.04.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 2,00 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 0,00 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 4.16 Mrd. USD umgesetzt worden.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Kimberly-Clark-Aktie in Höhe von 7,45 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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