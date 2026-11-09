Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Montagabend im Aufwind

Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 20:26 Uhr 3,9 Prozent. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'546 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 112,70 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 108,65 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 616'604 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (116,80 USD) erklomm das Papier am 08.07.2026. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 3,68 Prozent wieder erreichen. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 17,94 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,13 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 5,04 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kimberly-Clark gewährte am 05.11.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 5,37 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4.13 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von -0,39 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4.15 Mrd. USD umsetzen können.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,31 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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