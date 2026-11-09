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09.11.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark legt am Montagnachmittag zu
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,6 Prozent auf 110,18 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Kimberly-Clark nach oben. Im NASDAQ-Handel gewann die Aktie um 16:28 Uhr 1,6 Prozent auf 110,18 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'516 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 110,27 USD. Bei 108,65 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 167'359 Kimberly-Clark-Aktien.
Mit einem Kursgewinn bis auf 116,80 USD erreichte der Titel am 08.07.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,01 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.
Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,13 USD aus. Am 05.11.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,37 USD gegenüber 1,34 USD im Vorjahresquartal. Kimberly-Clark hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.13 Mrd. USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um -0,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.01.2027 präsentieren.
In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,31 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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