Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagabend freundlich

Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 20:26 Uhr 0,3 Prozent im Plus bei 97,99 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'812 Punkten tendiert. Die Kimberly-Clark-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,42 USD an. Bei 97,52 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 703'283 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 31.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 123,05 USD an. Gewinne von 25,58 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 92,44 USD erreichte der Anteilsschein am 08.04.2026 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 5,66 Prozent wieder erreichen.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Es stand ein EPS von 1,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4.19 Mrd. USD im Vergleich zu 4.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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