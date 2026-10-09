Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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09.10.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagnachmittag fester
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,6 Prozent auf 98,30 USD.
Das Papier von Kimberly-Clark legte um 16:28 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,6 Prozent auf 98,30 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'794 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Kurzfristig markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 98,42 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 97,52 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Über NASDAQ wurden im bisherigen Handelsverlauf 90'695 Kimberly-Clark-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Mit einem Kursgewinn bis auf 123,05 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 25,18 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2026 Kursverluste bis auf 92,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 5,96 Prozent sinken.
Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 USD aus. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Am 27.10.2026 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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