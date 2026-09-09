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09.09.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Mittwochnachmittag schwächer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Zuletzt fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 2,4 Prozent auf 100,49 USD ab.

Kimberly-Clark
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Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im NASDAQ-Handel verbilligte sie sich um 2,4 Prozent auf 100,49 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'645 Punkten notiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 98,92 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 100,72 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 288'617 Kimberly-Clark-Aktien.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,52 USD. Mit einem Zuwachs von 30,88 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 8,01 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 5,15 USD, nach 5,04 USD im Jahr 2025. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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