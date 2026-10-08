Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Donnerstagabend in Grün

Um 20:26 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 97,67 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'761 Punkten tendiert. Kurzfristig markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 97,76 USD ihr bisheriges Tageshoch. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 96,48 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 392'994 Stück.

Bei 123,05 USD markierte der Titel am 31.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 25,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Abschläge von 5,35 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

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