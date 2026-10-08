Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verteidigt am Nachmittag Tendenz

Im NASDAQ-Handel kam die Kimberly-Clark-Aktie um 16:28 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 96,52 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der derzeit bei 7'788 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 96,86 USD. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,34 USD nach. Bei 96,48 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Bisher wurden via NASDAQ 50'478 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 31.10.2025 auf bis zu 123,05 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 27,49 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,44 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2026 erreicht. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 4,22 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 5,04 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Am 04.08.2026 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Kimberly-Clark ein EPS von 1,53 USD je Aktie vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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