Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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08.09.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend im Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 1,2 Prozent auf 103,65 USD.
Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 20:26 Uhr verlor das Papier 1,2 Prozent auf 103,65 USD. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der derzeit bei 7'692 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 102,98 USD. Mit einem Wert von 104,55 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 345'931 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Bei 131,52 USD markierte der Titel am 10.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,44 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2026 erreicht. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 12,13 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Im Jahr 2025 erhielten Kimberly-Clark-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 5,04 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD in den Büchern standen.
Am 27.10.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Kimberly-Clark-Gewinn in Höhe von 7,45 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.ch
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