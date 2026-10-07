Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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07.10.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Mittwochabend im Aufwind
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochabend der Anteilsschein von Kimberly-Clark. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im NASDAQ-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 97,07 USD zu.
Um 20:26 Uhr wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 97,07 USD nach oben. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'800 Punkten tendiert. In der Spitze legte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 97,39 USD zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 388'776 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.
Am 31.10.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 123,05 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 26,76 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 08.04.2026 Kursverluste bis auf 92,44 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,77 Prozent.
Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Kimberly-Clark im vergangenen Quartal 4.19 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Kimberly-Clark 4.16 Mrd. USD umsetzen können.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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