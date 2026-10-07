Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag nahe Nulllinie

Die Kimberly-Clark-Aktie wies um 16:28 Uhr kaum Veränderungen aus. Im NASDAQ-Handel notierte das Papier bei 96,82 USD. So zählt das Wertpapier zu den Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der bislang bei 7'774 Punkten steht. In der Spitze legte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 97,39 USD zu. Das Tagestief markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 96,51 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 97,06 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 84'490 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 123,05 USD erreichte der Titel am 31.10.2025 ein 52-Wochen-Hoch. 27,10 Prozent Plus fehlen der Kimberly-Clark-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 92,44 USD ab. Mit einem Kursverlust von 4,52 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,53 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.19 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD in den Büchern standen.

Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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