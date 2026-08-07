Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Abend nordwärts

Das Papier von Kimberly-Clark legte um 20:26 Uhr zu und stieg im NASDAQ-Handel um 0,9 Prozent auf 109,60 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'739 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf 109,70 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 108,54 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 267'791 Kimberly-Clark-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (137,41 USD) erklomm das Papier am 08.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,37 Prozent. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,66 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 5,15 USD. Im Vorjahr erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre 5,04 USD je Wertpapier. Am 28.04.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 2,00 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,53 USD je Aktie generiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 4.16 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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