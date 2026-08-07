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07.08.2026 16:29:00

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagnachmittag im Aufwind

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagnachmittag im Aufwind

Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Kimberly-Clark zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,4 Prozent auf 109,11 USD.

Kimberly-Clark
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Die Kimberly-Clark-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung um 16:28 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 109,11 USD. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'750 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Kimberly-Clark-Aktie bei 109,32 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 108,54 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 93'200 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 137,41 USD. Dieser Kurs wurde am 08.08.2025 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,94 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,28 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,15 USD belaufen. Am 28.04.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt. Das EPS lag bei 2,00 USD. Im letzten Jahr hatte Kimberly-Clark einen Gewinn von 1,53 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,00 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.16 Mrd. USD im Vergleich zu 4.16 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: bluebay / Shutterstock.com
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