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06.11.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend in Rot
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Der Kimberly-Clark-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,1 Prozent auf 108,16 USD.
Die Aktie verlor um 20:26 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,1 Prozent auf 108,16 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'402 Punkten steht. In der Spitze büsste die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 107,08 USD ein. Mit einem Wert von 108,11 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 474'660 Kimberly-Clark-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.07.2026 bei 116,80 USD. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 7,99 Prozent wieder erreichen. Bei 92,44 USD fiel das Papier am 08.04.2026 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Kimberly-Clark-Aktie derzeit noch 14,53 Prozent Luft nach unten.
Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 USD belaufen. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Kimberly-Clark am 04.08.2026. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.15 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,94 Prozent gesteigert.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.01.2027 gerechnet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 7,39 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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