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06.11.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark büsst am Freitagnachmittag ein
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Kimberly-Clark. Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,5 Prozent auf 108,78 USD abwärts.
Das Papier von Kimberly-Clark gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Um 16:28 Uhr ging es um 1,5 Prozent auf 108,78 USD abwärts. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im S&P 500, der im Moment bei 7'430 Punkten realisiert. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Kimberly-Clark-Aktie bisher bei 107,08 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 108,11 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 131'624 Stück.
Der Anteilsschein kletterte am 08.07.2026 auf bis zu 116,80 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 7,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Verlust von 15,02 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 5,04 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,04 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,34 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 0,94 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 4.15 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 4.19 Mrd. USD ausgewiesen.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Kimberly-Clark ein EPS in Höhe von 7,39 USD in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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