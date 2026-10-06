Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit Aufschlag

Um 20:26 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 96,13 USD zu. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'826 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 97,20 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,94 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 344'185 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 31.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 123,05 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 28,00 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Kimberly-Clark-Aktie 3,99 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 USD aus. Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Kimberly-Clark am 04.08.2026 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,04 USD gegenüber 1,53 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite standen 4.19 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 4.16 Mrd. USD umgesetzt.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 präsentieren.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,38 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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