Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035

06.03.2026 20:27:13

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit Abschlägen

Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit Abschlägen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Die Kimberly-Clark-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,5 Prozent auf 104,34 USD abwärts.

Um 20:26 Uhr ging es für die Kimberly-Clark-Aktie nach unten. Im NASDAQ-Handel fiel das Papier um 0,5 Prozent auf 104,34 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 6'756 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie gab in der Spitze bis auf 101,69 USD nach. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 103,00 USD. Zuletzt wechselten via NASDAQ 769'895 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 150,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (11.03.2025). Der derzeitige Kurs der Kimberly-Clark-Aktie liegt somit 30,61 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 96,27 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.01.2026). Mit einem Abschlag von mindestens 7,73 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,20 USD aus. Die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal legte Kimberly-Clark am 27.01.2026 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,34 USD je Aktie in den Büchern standen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von -17,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.08 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.93 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2026 wird am 28.04.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Kimberly-Clark im Jahr 2026 7,57 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.ch

Kimberly-Clark-Aktie in Rot: Milliardenfusion mit Kenvue sorgt für gemischte Reaktionen

S&P 500-Wert Kimberly-Clark-Aktie: Über diese Dividende können sich Kimberly-Clark-Aktionäre freuen

Das sind die Dividendenkönige aus den USA: Anlegerfokus richtet sich auf Johnson & Johnson, PepsiCo und Coca-Cola


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com

