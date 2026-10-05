Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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05.10.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Montagabend stärker
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Montagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 95,00 USD nach oben.
Das Papier von Kimberly-Clark konnte um 20:26 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 0,7 Prozent auf 95,00 USD. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'778 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kimberly-Clark-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 95,05 USD aus. Mit einem Wert von 94,47 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via NASDAQ 359'287 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.
Bei 123,36 USD markierte der Titel am 04.10.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 29,85 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Mit einem Kursverlust von 2,69 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,15 USD aus. Am 04.08.2026 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kimberly-Clark im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.19 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Kimberly-Clark wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 vorlegen.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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