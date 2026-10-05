Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Nachmittag nordwärts

Um 16:28 Uhr sprang die Kimberly-Clark-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 94,72 USD zu. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im S&P 500, der im Moment bei 7'756 Punkten tendiert. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 95,02 USD. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 94,47 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 120'098 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 123,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 30,24 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2026 (92,44 USD). Mit Abgaben von 2,41 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 5,04 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 5,15 USD. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark die Kennzahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Im abgelaufenen Quartal hat Kimberly-Clark 4.19 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Kimberly-Clark wird am 27.10.2026 gerechnet.

In der Kimberly-Clark-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 7,38 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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