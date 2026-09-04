Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Freitagabend im Minus

Um 20:26 Uhr fiel die Kimberly-Clark-Aktie. Im NASDAQ-Handel rutschte das Papier um 1,9 Prozent auf 105,88 USD ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'714 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Kimberly-Clark-Aktie bis auf 105,63 USD. Bei 106,35 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via NASDAQ 464'520 Kimberly-Clark-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 131,52 USD markierte der Titel am 10.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 24,22 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Mit einem Kursverlust von 12,69 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Für Kimberly-Clark-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 5,15 USD ausgeschüttet werden. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent auf 4.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.16 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 vorlegen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,45 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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