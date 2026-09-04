Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Nachmittag mit Abschlägen

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 16:28 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 106,39 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der aktuell bei 7'726 Punkten steht. Die Kimberly-Clark-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 105,98 USD ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,35 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 105'104 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 10.09.2025 bei 131,52 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 23,62 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Kimberly-Clark-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 92,44 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2026 erreicht. Mit einem Kursverlust von 13,11 Prozent würde die Kimberly-Clark-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Kimberly-Clark-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 5,15 USD belaufen. Am 04.08.2026 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,04 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,53 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Kimberly-Clark mit einem Umsatz von insgesamt 4.19 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.16 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 0,62 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 7,45 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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