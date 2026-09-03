Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend mit Kursverlusten

Die Kimberly-Clark-Aktie notierte um 20:26 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 108,57 USD. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im S&P 500, der bislang bei 7'754 Punkten steht. Bei 107,50 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 109,55 USD startete der Titel in den NASDAQ-Handelstag. Von der Kimberly-Clark-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 344'156 Stück gehandelt.

Am 10.09.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 131,52 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 21,14 Prozent hinzugewinnen. Am 08.04.2026 gab der Anteilsschein bis auf 92,44 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 14,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Nach 5,04 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 5,15 USD je Kimberly-Clark-Aktie. Kimberly-Clark gewährte am 04.08.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,53 USD je Aktie gewesen. Der Umsatz wurde auf 4.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 27.10.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,45 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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