Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Montagabend fester

Um 20:26 Uhr wies die Kimberly-Clark-Aktie Gewinne aus. In der NASDAQ-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 108,85 USD nach oben. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Kimberly-Clark-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 111,38 USD. Bei 109,67 USD eröffnete der Anteilsschein. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 701'273 Kimberly-Clark-Aktien den Besitzer.

Am 01.11.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 120,09 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,33 Prozent könnte die Kimberly-Clark-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 08.04.2026 bei 92,44 USD. Abschläge von 15,08 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenausschüttung für Kimberly-Clark-Aktionäre betrug im Jahr 2025 5,04 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 5,14 USD belaufen. Am 04.08.2026 legte Kimberly-Clark die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Es stand ein EPS von 1,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 1,34 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.15 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 05.11.2026 dürfte Kimberly-Clark Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Experten taxieren den Kimberly-Clark-Gewinn für das Jahr 2026 auf 7,39 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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