|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
02.11.2026 16:29:00
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Nachmittag fester
Die Aktie von Kimberly-Clark zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere zuletzt 0,9 Prozent.
Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 111,38 USD. Bei 109,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 223'575 Stück.
Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 120,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 15,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,14 USD aus. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent auf 4.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.
Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,39 USD je Kimberly-Clark-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Kimberly-Clark-Aktie
Kenvue-Übernahme durch Kimberly-Clark: EU-Freigabe unter Bedingungen, Aktien schwächer
US-Dividendenaristokraten wie Coca-Cola: Warum sie ihren Königstitel nicht aufgeben
Nike, PepsiCo, Hershey & Kimberly-Clark: Vier Dividendenaktien mit jahrzehntelanger Ausschüttungstradition
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Kimberly-Clark Corp.
Analysen zu Kimberly-Clark Corp.
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Diplomatie im Iran-Krieg: SMI schwächer -- DAX etwas höher -- Wall Street stärker -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt gibt im Montagshandel nach, wogegen der deutsche Leitindex höher tendiert. Die US-Börsen notieren zum Wochenstart stärker. Die Börsen in Fernost wiesen am Montag unterschiedliche Vorzeichen aus.