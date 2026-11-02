Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark präsentiert sich am Nachmittag fester

Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 0,9 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im S&P 500, der zurzeit bei 7'660 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Kimberly-Clark-Aktie sogar auf 111,38 USD. Bei 109,67 USD ging der Anteilsschein in den NASDAQ-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 223'575 Stück.

Am 01.11.2025 markierte das Papier bei 120,09 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 10,26 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 08.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 15,13 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Kimberly-Clark-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 5,04 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 5,14 USD aus. Am 04.08.2026 hat Kimberly-Clark in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt. Kimberly-Clark hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,04 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,94 Prozent auf 4.19 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.15 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Am 05.11.2026 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Kimberly-Clark veröffentlicht werden.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 7,39 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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