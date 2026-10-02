Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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02.10.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark tendiert am Freitagabend seitwärts
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagabend die Aktie von Kimberly-Clark. Zum Vortag unverändert notierte die Kimberly-Clark-Aktie zuletzt im NASDAQ-Handel bei 94,40 USD.
Im NASDAQ-Handel kam die Kimberly-Clark-Aktie um 20:26 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 94,40 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Gewinn-neutralen Werten im S&P 500, der zurzeit bei 7'715 Punkten liegt. Bei 95,42 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die Kimberly-Clark-Aktie sank bis auf 94,00 USD. Bei 95,12 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Kimberly-Clark-Aktien beläuft sich auf 549'755 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 04.10.2025 bei 123,36 USD. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 30,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2026 auf bis zu 92,44 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 2,08 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Zuletzt erhielten Kimberly-Clark-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 5,04 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 5,15 USD aus. Am 04.08.2026 lud Kimberly-Clark zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,04 USD, nach 1,53 USD im Vorjahresvergleich. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 4.19 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.
Kimberly-Clark dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 27.10.2026 präsentieren.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,38 USD je Kimberly-Clark-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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