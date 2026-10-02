Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark verteuert sich am Freitagnachmittag

Im NASDAQ-Handel gewannen die Kimberly-Clark-Papiere um 16:28 Uhr 0,5 Prozent. Damit gibt das Wertpapier dem S&P 500, der bei 7'751 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 95,42 USD zu. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,12 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 220'361 Kimberly-Clark-Aktien.

Bei einem Wert von 123,36 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (04.10.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Kimberly-Clark-Aktie mit einem Kursplus von 30,06 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 92,44 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.04.2026). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 2,54 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Kimberly-Clark-Aktie.

Nachdem Kimberly-Clark seine Aktionäre 2025 mit 5,04 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 5,15 USD je Aktie ausschütten. Am 04.08.2026 äusserte sich Kimberly-Clark zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,04 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kimberly-Clark noch ein Gewinn pro Aktie von 1,53 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 4.19 Mrd. USD gegenüber 4.16 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Kimberly-Clark am 27.10.2026 präsentieren.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 7,38 USD je Kimberly-Clark-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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