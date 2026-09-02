Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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02.09.2026 20:27:13
Kimberly-Clark Aktie News: Kimberly-Clark am Abend fester
Die Aktie von Kimberly-Clark gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Kimberly-Clark legte zuletzt zu und stieg im NASDAQ-Handel um 2,1 Prozent auf 109,32 USD.
Um 20:26 Uhr ging es für das Kimberly-Clark-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 109,32 USD. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im S&P 500, der aktuell bei 7'670 Punkten steht. Bei 109,36 USD markierte die Kimberly-Clark-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 107,11 USD. Bisher wurden heute 439'807 Kimberly-Clark-Aktien gehandelt.
Am 10.09.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 131,52 USD an. Der aktuelle Kurs der Kimberly-Clark-Aktie ist somit 20,31 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 08.04.2026 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 92,44 USD. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Kimberly-Clark-Aktie 15,44 Prozent sinken.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 5,15 USD. Im Vorjahr hatte Kimberly-Clark 5,04 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Kimberly-Clark veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen EPS wurden 1,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Kimberly-Clark 1,53 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde auf 4.19 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.16 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 27.10.2026 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 7,45 USD je Aktie in den Kimberly-Clark-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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